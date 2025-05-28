В «Локомотиве» не исключают переход Сулейманова в махачкалинское «Динамо»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов допустил, что нападающий команды Тимур Сулейманов продолжит карьеру в махачкалинском «Динамо». Ранее генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб интересуется всеми футболистами, которые связаны с Дагестаном, в том числе форвардом «Локомотива» Сулеймановым.

— Были ли какая-то конкретика по Сулейманову от махачкалинского «Динамо»?

— Да, конкретика была. Мы ждём от них официального оффера. Его уход летом вполне возможен, — передают слова Ульянова корреспонденты «Чемпионата» Олег Лысенко и Илья Никульников.

В 29 матчах РПЛ прошлого сезона Сулейманов забил один гол и сделал одну результативную передачу.