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Владимир Леонченко: в сердце осталась оскомина от сезона «Локомотива»

Владимир Леонченко: в сердце осталась оскомина от сезона «Локомотива»
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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко подвёл итоги завершившегося сезона для железнодорожников.

«Конечно, мы как спортсмены, как люди, занимающиеся конкурентным делом, недовольны. В сердце осталась оскомина, нам бы хотелось сделать шаг вперёд – и в Кубке России, и в чемпионате. Особенно когда осеннюю часть провели лучше остальных. И я согласен с мнением, что цель попасть в финал Кубка мы вполне могли реализовать.

Вы знаете, что хороший спортсмен от плохого тем и отличается, что хороший стремится победить каждый день. Вот у него один трофей, другой, а он всё равно хочет быть первым, хочет быть лучше по одному показателю и по-другому. И мы тоже хотим быть одними из лидеров, одним из локомотивов российского футбола – но не только по результату, но и по организации работы. И если мы говорим про то, как мы развиваемся как клуб, то здесь мы довольны. И не останавливаемся на достигнутом: обсуждаем, где можем прибавить, что сделать лучше. Здесь у нас ещё много работы. И хочется, чтобы вы, журналисты, тоже были нашими союзниками. С критикой, с профессиональным независимым мнением, но союзниками при выполнении целей, которые мы поставили. А главная из них — развитие российского футбола», — передают слова Леонченко корреспонденты «Чемпионата» Олег Лысенко и Илья Никульников.

Напомним, «Локомотив» завершил сезон Российской Премьер-Лиги на шестом месте в турнирной таблице, набрав 53 очка.

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