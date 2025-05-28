Стань участником финала Лиги чемпионов вместе с «Чемпионатом» и LOOKY

В преддверии финала футбольной Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Интер» команда российской социальной сети LOOKY и ведущий спортивный сайт «Чемпионат.com» предложили болельщикам перевоплотиться в игроков топовых клубов Европы. С помощью специально разработанного AI-сервиса любой желающий может «выйти на поле» в форме участников плей-офф: «ПСЖ», «Интера», «Барселоны», «Реала», «Ливерпуля» и других. Для создания образа достаточно загрузить селфи и указать параметры своей фигуры – технология сама подгонит форму.

Разработчики LOOKY и сайт «Чемпионат.com» запустили в «Телеграме» «футбольного» AI-бота @league_of_looks_bot. Сервис на базе искусственного интеллекта позволяет примерить форму одного из семи европейских футбольных грандов, которые играли в стадии плей-офф: «Арсенал», «Бавария», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Реал».

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Для обучения AI-модели, созданной специалистами LOOKY, использовались актуальные домашние комплекты клубной формы. При этом удалось качественно перенести даже самые мелкие детали символики и других элементов. Особенность технологии ещё и в том, что она не просто обрабатывает фото, но и сохраняет индивидуальные пропорции фигуры.

Зайдя в бот, пользователь выбирает форму клуба и указывает свой пол – для генерации доступны и мужские, и женские образы. В сервис нужно загрузить селфи и выбрать один из режимов настроек фигуры. Базовый создает генерации по телосложению: от худощавого до полного. В расширенном можно также указать тип фигуры и рост, чтобы точнее подогнать форму.

Созданным образом можно поделиться с друзьями или разместить изображение в социальных сетях. В сутки одному пользователю доступно семь генераций – по числу представленных команд.

«У нас впереди очень интересный финал – и «ПСЖ», и «Интер» уже доходили до этой стадии за последние пять лет, но не побеждали. Уверен, будет мощное зрелище. И тут любая возможность поддержать интерес болельщиков не может быть лишней. Футбол – это игра, это эмоции. И круто, что игру и эмоцию можно объединить ещё и в таком развороте, с помощью AI-бота. Мне кажется, нет такого человека среди тех, кто любит и следит за футболом, который бы у себя в голове не прокручивал, как он выходит и забивает за любимый клуб в каком-то решающем матче», — сказал руководитель отдела SMM «Чемпионата» Дмитрий Швыков.

«За идеей для этого проекта нам даже ходить далеко не пришлось – достаточно было случайно заглянуть на ближайшую футбольную площадку, где играли маленькие пацаны в футболках с фамилиями Роналду и Месси на спинах. Весь мировой футбол, мне кажется, движим во многом вот этой детской мечтой – когда ты выходишь на поле в форме любимого клуба, за который болеешь, сколько себя помнишь. За который, возможно, болел твой отец или даже дед. И мы попытались реализовать эту мечту с помощью ИИ – дать всем болельщикам возможность взглянуть на себя в образе своих героев, — отметил креативный директор LOOKY Артём Коновалов.