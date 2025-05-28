Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» сообщило о контракте Константина Тюкавина видеороликом с участием Павла Деревянко

«Динамо» сообщило о контракте Константина Тюкавина видеороликом с участием Павла Деревянко
Комментарии

Пресс-служба московского «Динамо» сообщила о новом контракте нападающего Константина Тюкавина видеороликом с участием известного актёра Павла Деревянко с отсылкой на сериал «Беспринципные». Новое соглашение форварда с бело-голубыми рассчитано до 2030 года.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». Нападающий провёл за бело-голубых 151 матч, забил 48 голов и отдал 19 результативных передач. В марте футболист выбыл до конца сезона из-за травмы крестообразной связки колена. Всего в сезоне-2024/2025 форвард провёл 22 матча, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

«Динамо» завершило сезон на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.

Материалы по теме
Официально
Московское «Динамо» объявило о заключении нового контракта с Константином Тюкавиным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android