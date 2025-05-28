«Динамо» сообщило о контракте Константина Тюкавина видеороликом с участием Павла Деревянко

Пресс-служба московского «Динамо» сообщила о новом контракте нападающего Константина Тюкавина видеороликом с участием известного актёра Павла Деревянко с отсылкой на сериал «Беспринципные». Новое соглашение форварда с бело-голубыми рассчитано до 2030 года.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». Нападающий провёл за бело-голубых 151 матч, забил 48 голов и отдал 19 результативных передач. В марте футболист выбыл до конца сезона из-за травмы крестообразной связки колена. Всего в сезоне-2024/2025 форвард провёл 22 матча, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

«Динамо» завершило сезон на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.