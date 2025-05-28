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Тетрадзе: вылет «Алании» во Вторую лигу — трагедия, у фанатов нельзя отбирать радость

Тетрадзе: вылет «Алании» во Вторую лигу — трагедия, у фанатов нельзя отбирать радость
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Бывший футболист «Алании» Омари Тетрадзе высказался о судьбе владикавказского клуба. Ранее стало известно, что «Алания» вылетела во Вторую лигу.

«Вылет «Алании» во Вторую лигу — трагедия. Самое главное, чтобы трагедию не превратили в комедию и команда не прекратила существование. Осетия всегда жила футболом. В 1995 году мы стали чемпионами с этой командой. Вся республика приезжала и болела за этот клуб — был полный стадион. В Осетии очень талантливая местная молодёжь, ей нужно уделять внимание. Вылет из Первой лиги — это шаг назад, чтобы потом сделать 10 шагов вперёд. Я не сомневаюсь, что в Осетии должен быть футбол, — я там играл и знаю отношение болельщиков к футболу. У них нельзя отбирать эту радость.

Надеюсь, что «Алания» выкарабкается. Всё это зависит от руководителей клуба. Маленькому клубу «Алания» нужно чуть-чуть внимания. Важно, кто будет развивать футбол, — один Гогниев не справится, он не может разорваться на части», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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