Геннадий Орлов заявил, что «Зенит» даже не рассматривал возможность отставки Семака

Российский комментатор Геннадий Орлов заявил, что в санкт-петербургском «Зените» даже не рассматривали возможность отставки главного тренера Сергея Семака. В завершившемся сезоне чемпионата России «Зенит» занял второе место. Чемпионом страны впервые в истории стал «Краснодар».

«Ни у кого даже не возникало сомнений на этот счёт. Человек шесть раз подряд берёт золото и всего на одно очко отстаёт от чемпиона в седьмом сезоне. Убрать тренера в такой ситуации — весь мир хохотать будет. Ещё в ленинской работе была прекрасная формулировка: шаг назад — два вперёд. Так и «Зениту» теперь надо делать два шага вперёд: провести перезагрузку, встряхнуть команду», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.