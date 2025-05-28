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Дембеле: останемся ли мы с Тюрамом друзьями после стартового свистка? На поле — нет

Дембеле: останемся ли мы с Тюрамом друзьями после стартового свистка? На поле — нет
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Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов с итальянским «Интером». Встреча состоится 31 мая.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В туннеле перед матчем будет много сосредоточенных лиц, но и улыбок тоже, потому что именно в таких матчах ты и хочешь принимать участие, мечтаешь о них с детства. Сыграть в финале Лиги чемпионов — это потрясающе. Полная собранность, но и гордость тоже. Надеюсь, мы победим.

Да, надеюсь. Но против нынешнего «Интера» будет нелегко — с ним действительно сложно играть. Я следил за этой командой весь сезон, ведь там играет мой хороший друг Тюрам. Это очень непростая команда, но в финале может случиться всё что угодно. Останемся ли мы с Тюрамом друзьями после стартового свистка? На поле — нет. Не в финале», — приводит слова Дембеле официальный сайт УЕФА.

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