Лаутаро Мартинес рассказал, как играл с травмой в ответном матче «Интера» с «Барселоной»

Нападающий итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес высказался об игре с травмой в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с испанской «Барселоной» (4:3 д. вр.).

«Два дня я провёл дома со слезами на глазах, было тяжело. Нога болела так сильно, что я не мог её поднять. Благодаря врачам и физиотерапевтам, которые проделали огромную работу и трудились сверхурочно, я смог выйти на игру пусть не в 100-процентном, но в максимально хорошем состоянии в сложившейся ситуации.

Когда на 87-й минуте «Барселона» повела в счёте, я просто не мог в это поверить. Ведь казалось, что всё складывается в нашу пользу, в обоих матчах мы вели в счёте с перевесом в два мяча. Но мои товарищи по команде вновь продемонстрировали силу и решимость. Они сравняли счёт и перевели игру в дополнительное время. Мы заслужили выход в финал благодаря самоотдаче и упорной командной работе. Я очень горжусь этой командой и этим клубом. Надеюсь, мы украсим торт вишенкой», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.