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Лаутаро Мартинес рассказал, как играл с травмой в ответном матче «Интера» с «Барселоной»

Лаутаро Мартинес рассказал, как играл с травмой в ответном матче «Интера» с «Барселоной»
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Нападающий итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес высказался об игре с травмой в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с испанской «Барселоной» (4:3 д. вр.).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

«Два дня я провёл дома со слезами на глазах, было тяжело. Нога болела так сильно, что я не мог её поднять. Благодаря врачам и физиотерапевтам, которые проделали огромную работу и трудились сверхурочно, я смог выйти на игру пусть не в 100-процентном, но в максимально хорошем состоянии в сложившейся ситуации.

Когда на 87-й минуте «Барселона» повела в счёте, я просто не мог в это поверить. Ведь казалось, что всё складывается в нашу пользу, в обоих матчах мы вели в счёте с перевесом в два мяча. Но мои товарищи по команде вновь продемонстрировали силу и решимость. Они сравняли счёт и перевели игру в дополнительное время. Мы заслужили выход в финал благодаря самоотдаче и упорной командной работе. Я очень горжусь этой командой и этим клубом. Надеюсь, мы украсим торт вишенкой», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

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