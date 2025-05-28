«Я тоже приложил руку к чемпионству «Краснодара». Быстров — о Сперцяне

Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров отметил, что является причастным к чемпионству чёрно-зелёных по итогам этого сезона. По словам Быстрова, в своё время он убедил родителей полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна подписать новый контракт с клубом.

«Все говорили, что Сперцяну давно пора уезжать. Я говорил — не надо. Сначала — стать чемпионом с «Краснодаром», а потом уже можно. У меня со Сперцяном и его папой был разговор, где у меня спрашивали — надо или не надо уезжать, надо ли подписывать новый контракт. Так что, получается, я тоже приложил руку к чемпионству «Краснодара». Сейчас Сперцян со спокойной совестью может делать всё что захочет. После него появятся другие Сперцяны. Галицкий взял его в «Краснодар» под свою ответственность, держал сначала во второй команде. Люди, которые тогда занимались селекцией, сказали, что в этом возрасте никого толкового нет. Мы когда с Кержаковым зашли в сборную 2001-го года, нам тоже говорили, что там ни одного футболиста нет. Из той команды сейчас 10 человек в РПЛ играет», — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!»