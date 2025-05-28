Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болельщики «Челси» и «Бетиса» подрались в Польше, полиция применила слезоточивый газ

Болельщики «Челси» и «Бетиса» подрались в Польше, полиция применила слезоточивый газ
Комментарии

Болельщики английского «Челси» и испанского «Бетиса» подрались в Польше перед финалом Лиги конференций. Об этом сообщил The Telegraph.

Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Решающий матч Лиги конференций состоится сегодня, 28 мая. Команды будут играть на стадионе «Тарчиньски Арена» во Вроцлаве. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

Болельщики «Челси» вступили в стычку с польской полицией на площади Вроцлава. Полиция применила слезоточивый газ. В социальных сетях также было широко распространено видео, на котором, как утверждается, запечатлены столкновения фанатов «Челси» и «Бетиса», произошедшие перед этим с использованием ресторанной мебели.

Материалы по теме
Ещё один финал еврокубка! «Челси» и монструозный Антони бьются за трофей. LIVE
Live
Ещё один финал еврокубка! «Челси» и монструозный Антони бьются за трофей. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android