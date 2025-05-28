Болельщики «Челси» и «Бетиса» подрались в Польше, полиция применила слезоточивый газ

Болельщики английского «Челси» и испанского «Бетиса» подрались в Польше перед финалом Лиги конференций. Об этом сообщил The Telegraph.

Решающий матч Лиги конференций состоится сегодня, 28 мая. Команды будут играть на стадионе «Тарчиньски Арена» во Вроцлаве. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

Болельщики «Челси» вступили в стычку с польской полицией на площади Вроцлава. Полиция применила слезоточивый газ. В социальных сетях также было широко распространено видео, на котором, как утверждается, запечатлены столкновения фанатов «Челси» и «Бетиса», произошедшие перед этим с использованием ресторанной мебели.