Омари Тетрадзе: этот ЦСКА не сенсация, но он очень радует

Бывший футболист московского «Динамо» и «Алании» Омари Тетрадзе высказался о результатах ЦСКА в минувшем сезоне РПЛ. Армейцы заняли третье место в турнирной таблице и вышли в Суперфинал Фонбет Кубка России, где сыграют с «Ростовом».

«Честно говоря, ЦСКА не удивил, а порадовал. Команда играла стабильно и показывала хороший футбол. Но в российском футболе часто бывает так, что клуб в одном сезоне выстреливает, а уже в следующем неузнаваем: играет ещё лучше или проваливается. Всё будет зависеть от задач, селекции и философии клуба. Не сказал бы, что этот ЦСКА — сенсация, команда долго к этому шла, и это получилось», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.