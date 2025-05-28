Шишкин: динамовцев в матче с «Краснодаром» могли мотивировать, но они все небедные люди

Бывший российский футболист Роман Шишкин допустил, что игроков московского «Динамо» могли мотивировать денежным вознаграждением за положительный результат в матче 30-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3). Одержав победу над бело-голубыми, «быки» стали чемпионами России.

«Золотой матч был точно финалом для «Краснодара» но не был финалом для «Динамо». Динамовцев, конечно, могли мотивировать деньгами, но они все небедные люди и хорошо зарабатывают. Так что никакие деньги бы ничего не решили. При этом авторитет Ролана Гусева как легенды российского футбола сильно чувствовался среди футболистов. У него есть амбиции быть главным тренером, потому что опыт второго тренера он уже получил. Есть, например, люди как Олег Пашинин или Дмитрий Лоськов, которые не хотят быть главными тренерами. Они работают в «Локомотиве» в штабе, им комфортно, и они свою пользу приносят. Вопрос — чего хочет сам Ролан Гусев?» — сказал Шишкин в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!»