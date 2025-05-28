Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе признан лучшим игроком «Реала» в сезоне-2024/2025

Килиан Мбаппе признан лучшим игроком «Реала» в сезоне-2024/2025
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком команды в сезоне-2024/2025. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети X (ранее Twitter).

В сезоне-2024/2025 чемпионата Испании 26-летний Килиан Мбаппе провёл 34 матча, в которых отметился 31 забитым мячом и тремя голевыми передачами, став лучшим бомбардиром в лиге. Также на его счету 14 игр, семь голов и две результативные передачи в Лиге чемпионов. В Кубке Испании он сыграл четыре матча и забил два мяча.

Фото: ФК «Реал» Мадрид

«Реал» завершил чемпионат Испании на втором месте, набрав 84 очка. Чемпионом страны стала «Барселона», у которой 88 очков.

Материалы по теме
Мбаппе взял «Золотую бутсу» с худшими за 11 лет показателями
Истории
Мбаппе взял «Золотую бутсу» с худшими за 11 лет показателями
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android