Килиан Мбаппе признан лучшим игроком «Реала» в сезоне-2024/2025

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком команды в сезоне-2024/2025. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети X (ранее Twitter).

В сезоне-2024/2025 чемпионата Испании 26-летний Килиан Мбаппе провёл 34 матча, в которых отметился 31 забитым мячом и тремя голевыми передачами, став лучшим бомбардиром в лиге. Также на его счету 14 игр, семь голов и две результативные передачи в Лиге чемпионов. В Кубке Испании он сыграл четыре матча и забил два мяча.

Фото: ФК «Реал» Мадрид

«Реал» завершил чемпионат Испании на втором месте, набрав 84 очка. Чемпионом страны стала «Барселона», у которой 88 очков.