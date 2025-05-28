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«Урал» — «Ахмат»: стартовые составы команд на переходный матч РПЛ

«Урал» — «Ахмат»: стартовые составы команд на переходный матч РПЛ
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Сегодня, 28 мая, состоится первый переходный матч за право на участие в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся екатеринбургский «Урал» и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
28 мая 2025, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
1-й тайм
0 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 21'    

Стартовые составы команд:

«Урал»: Мамин, Малькевич, Филипенко, Бегич, Бевеев, Железнов, Бондарев, Сунгатулин, Ишков, Егорычев, Секулич.

«Ахмат»: Ульянов, Гогличидзе, Ибишев, Шатара, Адамов, Исмаэл, Камилов, Садулаев, Зорин, Тодорович, Мелкадзе.

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