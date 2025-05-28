Защитник Жубал прокомментировал свой переход в «Краснодар»

Центральный защитник Жубал высказался о переходе в футбольный клуб «Краснодар». Футболист присоединился к чёрно-зелёным на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Осер».

«Я очень рад подписать контракт с «Краснодаром». Это отличный клуб с великолепной инфраструктурой. Уверен, вместе мы проделаем большую работу. Я готов полностью выкладываться, чтобы команда продолжала добиваться поставленных целей», — приводит слова Жубала пресс-службы «Краснодара».

В завершившемся сезоне 31-летний Жубал провёл за «Осер» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.