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Защитник Жубал прокомментировал свой переход в «Краснодар»

Защитник Жубал прокомментировал свой переход в «Краснодар»
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Центральный защитник Жубал высказался о переходе в футбольный клуб «Краснодар». Футболист присоединился к чёрно-зелёным на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Осер».

«Я очень рад подписать контракт с «Краснодаром». Это отличный клуб с великолепной инфраструктурой. Уверен, вместе мы проделаем большую работу. Я готов полностью выкладываться, чтобы команда продолжала добиваться поставленных целей», — приводит слова Жубала пресс-службы «Краснодара».

В завершившемся сезоне 31-летний Жубал провёл за «Осер» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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