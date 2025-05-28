Кристиан Пануччи и Давид Трезеге встретятся с участниками Дня футбола в «Лужниках»

В воскресенье, 1 июня, в Москве на территории олимпийского комплекса «Лужники» пройдёт День футбола — масштабный спортивный праздник, который объединит 800 команд в любительских соревнованиях. Игры будут проводиться одновременно на более чем 45 полях. К хедлайнерам фестиваля присоединятся двукратный победитель Лиги чемпионов УЕФА Кристиан Пануччи и чемпион мира и Европы Давид Трезеге, которые проведут автограф-сессии. Также для посетителей и участников выступит певец SHAMAN. Организатор мероприятия — Департамент спорта города Москвы.

День футбола станет одним из самых массовых спортивных событий Москвы. В рамках фестиваля пройдёт серия профессиональных и любительских турниров, в которых примут участие до 800 команд в различных возрастных категориях.

Фестиваль не ограничится только «Лужниками»: в рамках проекта «Мой спортивный район» 1 июня на 14 футбольных площадках проекта тренеры научат всех желающих азам футбольного фристайла, а профессиональные футболисты проведут мастер-классы и дадут участникам автографы. Кроме того, посетители смогут посоревноваться друг с другом в футбольных челленджах на интерактивной площадке, сыграть в панна-футбол, сабсоккер и в настольный футбол. Параллельно на 46 игровых площадках проекта состоится тематическая викторина. Участники, ответившие правильно на вопросы организаторов на футбольную тематику, получат сувениры от проекта «Мой спортивный район»! Активности пройдут на 60 площадках по всей территории столицы.

Также во время Дня футбола пройдёт московский финал легендарного детско-юношеского турнира «Кожаный мяч», который впервые состоялся в 1964 году. В нём сыграют команды мальчиков и девочек в трёх возрастных группах.