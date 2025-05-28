Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Быстров: куда Глушенков делся? Что это? Ходит недовольный, что-то рассказывает

Владимир Быстров: куда Глушенков делся? Что это? Ходит недовольный, что-то рассказывает
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал вингера сине-бело-голубых Максима Глушенкова. В завершившемся сезоне Глушенков провёл 20 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил девять голов и сделал две результативные передачи. «Зенит» занял второе место в РПЛ.

«Куда Глушенков делся? Что это? Он растворился. Перестал делать те вещи, когда только пришёл. Ходит недовольный, что-то рассказывает. Тактика ему не нравится. Это игрок, и он должен о себе сначала заявить. Не двумя матчами, не тремя, а привести её хотя бы к чемпионству, тогда ты можешь какой-то вес иметь. А когда ты сыграл два матча и забил пять голов и начинаешь всем рассказывать, это приводит к тому, что сидишь и посасываешь карамельки», — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!»!

Материалы по теме
«Я тоже приложил руку к чемпионству «Краснодара». Быстров — о Сперцяне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android