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Нападающий сборной Казахстана Самородов: мы доказали всему миру, что можем играть в футбол

Нападающий сборной Казахстана Самородов: мы доказали всему миру, что можем играть в футбол
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Нападающий грозненского «Ахмата» и сборной Казахстана Максим Самородов высказался об атмосфере в национальной команде.

«В сборной хорошая атмосфера. Думаю, мы уже всему миру доказали, что можем играть в футбол. Надеюсь, у нас получится в этом году пробиться на чемпионат мира», — сказал Самородов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

22-летний Максим Самородов провёл два матча в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года. На его счету один гол и одна результативная передача. Сборная Казахстана занимает третье место в турнирной таблице группы J. Команда набрала три очка за два матча.

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