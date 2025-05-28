«Моя мечта — трофеи». Константин Тюкавин высказался о новом контракте с «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о новом контракте с бело-голубыми. Форвард подписал соглашение, рассчитанное до 2030 года. Тюкавин отметил, что хотел бы выиграть трофей в составе «Динамо».

«В «Динамо» я уже больше 17 лет, с пятилетнего возраста. Это мой родной дом, где я вырос и стал тем Костей Тюкавиным, которого вы знаете. Рад, что в клубе видят: «Динамо» для меня не просто место работы, а нечто гораздо большее. Благодарю руководителей «Динамо» за поддержку и оценку моего труда: мы продлили контракт в очень непростое для меня время, когда прохожу долгое восстановление после травмы. Громких обещаний давать не хочу, но моя мечта и наша общая с командой, клубом, болельщиками цель на ближайшие годы — трофеи. И не хотелось бы тянуть с этим до 2030 года», — приводит слова Тюкавина пресс-служба «Динамо» в телеграм-канале клуба.

Напомним, Тюкавин получил травму в матче 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1). У нападающего бело-голубых было диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Позже Тюкавин перенёс операцию на колене. Сообщалось, что ориентировочные сроки восстановления футболиста — около полугода. Всего в сезоне-2024/2025 форвард провёл 22 матча, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.