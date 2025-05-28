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Армянский агент: Сперцян не зря остался в «Краснодаре», хотя уже созрел для Европы

Армянский агент: Сперцян не зря остался в «Краснодаре», хотя уже созрел для Европы
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Армянский агент Ншан Депелян высказался о полузащитнике «Краснодара» Эдуарде Сперцяне. По словам Депеляна, хавбек «быков» уже давно готов к переходу в европейский клуб.

«Очень рад за Сперцяна! Немного знаком с ним лично. Поздравил его с чемпионством. Рад за него и Галицкого! «Краснодар» — детище Галицкого, а Эдуард — капитан команды с академии. Приятно, что игрок сборной Армении стал чемпионом РПЛ. Уже несколько трансферных окон говорили, что Эдуард созрел для Европы и может уехать. Но он остался, а история показала, что не зря. Футбольные болельщики любят красивые истории», — сказал Депелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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