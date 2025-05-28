Армянский агент: к Тикнизяну есть интерес, но он не сжигает мосты с «Локомотивом»

Армянский агент Ншан Депелян высказался о возможном уходе защитника Наира Тикнизяна из московского «Локомотива». Ранее футболист выразил недовольство количеством игрового времени и заявил, что попросит руководство клуба отпустить его в летнее трансферное окно.

«Тикнизян — парень эмоциональный. Может, другой игрок бы ничего не сказал. Но что есть, то есть. Это не означает, что Наир сжигает мосты в «Локомотиве». Думаю, есть вероятность, что он перейдёт в другую команду. Это нормальный процесс. Не вижу в этом ничего такого. Все пишут про Европу, но, если это не произойдёт, есть заинтересованность и на внутреннем рынке к нему. Но у него есть агент, который тут знает лучше, что и как.

К Тикнизяну и Сперцяну есть спрос. Может, на разном уровне, но он есть. Думаю, Наир уйдёт из «Локомотива», но, может, поговорят за кофе с Галактионовым и всё поменяется. Сейчас поедет в сборную Армении, развеется. Время лечит. Так что его вызов в сборную очень кстати», — сказал Депелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.