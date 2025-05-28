Леонченко: доходы «Локомотива» за 2024 год сопоставимы с доходами от Лиги чемпионов

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что доходы клуба за 2024 год сопоставимы с доходами Лиги чемпионов.

«Я уже говорил, что помимо того, что публикуется обязательная финансовая отчётность, мы подробно расписываем весь бюджет клуба. Знаете, есть один ваш коллега, который после игр всегда кричит: «Владимир Валерьевич, когда вы перестанете государственные деньги тратить?» Да, есть деньги, которые даёт РЖД. Вы эту цифру знаете, она не менялась с 2014 года, только в 2017-м немного индексировалась. И даже с учётом Лиги чемпионов и какого-то отдельно взятого финансирования денег-то не хватало. Возник кредит, который только рос. И только перестроив экономику, оптимизировали затраты, мы смогли его закрыть.

Как я уже сказал, наши доходы за 2024 год сопоставимы с доходами от Лиги чемпионов, если учитывать положительный трансферный баланс, доходы от MatchDay, доходы от независимых спонсоров, а также деньги за выступление в РПЛ и Кубке России с новым форматом. Последним проектом мы довольны и с коммерческой, и со спортивной точки зрения. Он дал нам дополнительную игровую практику, а также аудиторию – фанаты, которые пока так и не вернулись на матчи РПЛ, ходят на кубковые игры.

Вы же видите, когда приезжаете в Баковку, на «РЖД Арену» или в академию, что они требуют колоссальные затраты на инфраструктуру. Вся она – на клубе. А на академию расходы тоже растут, потому что к школе в Перове у нас добавились женский футбол и вся вертикаль сверху донизу. Поэтому чтобы развивать основную команду, мы стараемся увеличивать наши коммерческие доходы», — передают слова Леонченко корреспонденты «Чемпионата» Олег Лысенко и Илья Никульников.

Напомним, «Локомотив» завершил сезон Российской Премьер-Лиги на шестом месте в турнирной таблице, набрав 53 очка.