Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тетрадзе: даже если Сафонов выиграет Лигу чемпионов, его карьера ещё не будет сделана

Тетрадзе: даже если Сафонов выиграет Лигу чемпионов, его карьера ещё не будет сделана
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-игрок «Ромы» Омари Тетрадзе высказался на тему карьерного пути голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У Сафонова есть результат в «ПСЖ», и самое главное, чтобы он стабильно играл. Три трофея за этот сезон говорят о том, что он не зря туда ушёл. Всё-таки «ПСЖ» — одна из ведущих команд Европы, которая находится на уровне «Реала», «Барселоны», «Сити» и других клубов. Даже если Сафонов выиграет Лигу чемпионов, его карьера ещё не будет сделана. Футбол — такой вид спорта, что сегодня порадовался, а уже завтра надо забывать и готовиться к следующему сезону. Пеле и Марадона стали звёздами, потому что они каждый год доказывали и были лучшими. Месси и Роналду тоже каждый год доказывали», — сказал Тетрадзе в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Сафонов вышел в финале — и сыграл «на ноль». Есть французский требл с «ПСЖ»!
Сафонов вышел в финале — и сыграл «на ноль». Есть французский требл с «ПСЖ»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android