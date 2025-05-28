Тетрадзе: даже если Сафонов выиграет Лигу чемпионов, его карьера ещё не будет сделана

Экс-игрок «Ромы» Омари Тетрадзе высказался на тему карьерного пути голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«У Сафонова есть результат в «ПСЖ», и самое главное, чтобы он стабильно играл. Три трофея за этот сезон говорят о том, что он не зря туда ушёл. Всё-таки «ПСЖ» — одна из ведущих команд Европы, которая находится на уровне «Реала», «Барселоны», «Сити» и других клубов. Даже если Сафонов выиграет Лигу чемпионов, его карьера ещё не будет сделана. Футбол — такой вид спорта, что сегодня порадовался, а уже завтра надо забывать и готовиться к следующему сезону. Пеле и Марадона стали звёздами, потому что они каждый год доказывали и были лучшими. Месси и Роналду тоже каждый год доказывали», — сказал Тетрадзе в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.