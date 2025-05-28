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Черевченко: есть сожаление, что «Химок» не будет, хорошая была команда

Черевченко: есть сожаление, что «Химок» не будет, хорошая была команда
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Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко высказался о решении РФС не выдавать лицензию подмосковному клубу на участие в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Если решили, значит, так нужно было. Есть сожаление, что команды не будет. Там подбор игроков хороший. Но закон есть закон. Всё-таки всё случилось не сегодня, а ещё раньше — долги и всё остальное. Жаль, потому что я там работал, была хорошая команда, добивалась хороших результатов. Но это жизнь. Банкротство? Так понимаю, что статус профессионального клуба сразу снимается, если по закону. Случилось то, что случилось. Говорю об этом с сожалением», — приводит слова Черевченко Legalbet.

Напомним, «Химки» не получили лицензию для участия в высшем российском дивизионе в связи с несоблюдением финансовых критериев лицензирования. По итогам финального тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 подмосковный клуб занял 12-е место и сохранил прописку в высшем дивизионе. В активе подопечных Магомеда Адиева 29 набранных очков в 30 матчах.

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