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«Урал» — «Ахмат»: гол хозяев был отменён после видеопросмотра

«Урал» — «Ахмат»: гол хозяев был отменён после видеопросмотра
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В эти минуты проходит первый переходный матч за право на участие в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются екатеринбургский «Урал» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). На момент написания новости счёт 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
28 мая 2025, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
1-й тайм
0 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 21'    

На 12-й минуте матча игрок «Урала» Юрий Железнов открыл счёт, однако после видеопросмотра гол был отменён из-за наступа Андрея Егорычева, который впоследствии получил жёлтую карточку.

Напомним, грозненский «Ахмат» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 14-м месте в турнирной таблице. Екатеринбургский «Урал» стал четвёртым по итогам сезона Мелбет Первой лиги. Победитель этой пары сыграет в следующем сезоне РПЛ, проигравший — в Первой лиге. Ответные переходные матчи запланированы на 31 мая.

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