Орлов: вместо того чтобы купить двух защитников, «Спартак» взял двух нападающих

Российский комментатор Геннадий Орлов оценил сезон-2024/2025 для московского «Спартака».

«Станкович в «Спартаке» хорошо работал. Нужно быть внутри, чтобы понимать ситуацию. Но со стороны выглядит так: вместо того чтобы купить двух защитников, они взяли двух нападающих — Солари и Гарсию. Денисов с Литвиновым — хорошие ребята, но с мастерством есть недостатки. Тренер начал ставить привезённых футболистов, искать новую форму игры — пропал Угальде, Бонгонда стал менее заметен, под конец и Барко устал.

Очевидно, что включение новых игроков посреди сезона не пошло «Спартаку» на пользу. Хотя футболисты хорошие. Клуб правильно сделал, оставив Станковича. Осень-то была прекрасной со стороны «Спартака» — темп, скорость, напор», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.