Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: вместо того чтобы купить двух защитников, «Спартак» взял двух нападающих

Орлов: вместо того чтобы купить двух защитников, «Спартак» взял двух нападающих
Геннадий Орлов
Аудио-версия:
Комментарии

Российский комментатор Геннадий Орлов оценил сезон-2024/2025 для московского «Спартака».

«Станкович в «Спартаке» хорошо работал. Нужно быть внутри, чтобы понимать ситуацию. Но со стороны выглядит так: вместо того чтобы купить двух защитников, они взяли двух нападающих — Солари и Гарсию. Денисов с Литвиновым — хорошие ребята, но с мастерством есть недостатки. Тренер начал ставить привезённых футболистов, искать новую форму игры — пропал Угальде, Бонгонда стал менее заметен, под конец и Барко устал.

Очевидно, что включение новых игроков посреди сезона не пошло «Спартаку» на пользу. Хотя футболисты хорошие. Клуб правильно сделал, оставив Станковича. Осень-то была прекрасной со стороны «Спартака» — темп, скорость, напор», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Убрать Семака — весь мир хохотать будет». Итоги сезона РПЛ и инсайды о «Зените» от Орлова
Эксклюзив
«Убрать Семака — весь мир хохотать будет». Итоги сезона РПЛ и инсайды о «Зените» от Орлова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android