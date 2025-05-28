Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: Личка допустил серьёзный педагогический просчёт в «Динамо» — футболисты обиделись

Орлов: Личка допустил серьёзный педагогический просчёт в «Динамо» — футболисты обиделись
Геннадий Орлов
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Геннадий Орлов оценил сезон-2024/2025 для московского «Динамо».

«Личка качественно работал в «Динамо», но один момент меня очень смутил. После игры в «Оренбурге» он воскликнул: «А вы видели во втором тайме «Динамо»?» Это же был удар по своей команде, по своим игрокам! Серьёзный педагогический просчёт тренера. После этого с футболистами «Динамо» что-то стало происходить. Я думаю, они обиделись. Это очень серьёзное дело. Посмотрите, как те же игроки побежали у Гусева.

И сразу три матча выиграли. Только в Краснодаре их хватило минут на 30, а во втором тайме хозяева доминировали. Ребята там хорошие, и поддержка серьёзная. Но история «Динамо» лишний раз показывает, как важно тренеру увлечь игроков своими идеями, пониманием футбола и в том числе своим поведением. Тем более когда собраны футболисты из разных стран», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

По итогам прошедшего сезона бело-голубые финишировали на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
«Убрать Семака — весь мир хохотать будет». Итоги сезона РПЛ и инсайды о «Зените» от Орлова
Эксклюзив
«Убрать Семака — весь мир хохотать будет». Итоги сезона РПЛ и инсайды о «Зените» от Орлова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android