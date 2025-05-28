Геннадий Орлов: продлись чемпионат ещё пять туров, ЦСКА мог бы всех обогнать

Российский комментатор Геннадий Орлов высказался об участии московского ЦСКА в прошедшей чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги. Напомним, «Краснодар» стал чемпионом России с отрывом в одно очко от санкт-петербургского «Зенита».

«Продлись чемпионат ещё пять туров, ЦСКА мог бы всех обогнать — такая от них весной исходила энергетика и заряженность. Им тоже форвард нужен, и, может быть, даже не один. Но с точки зрения поставленной игры, обороны и центра поля у них всё было замечательно. Поэтому и заняли третье место», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

По итогам прошедшего сезона ЦСКА финишировал на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.