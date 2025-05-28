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Гол игрока сборной Мьянмы помог команде звёзд АСЕАН обыграть «Манчестер Юнайтед»

Гол игрока сборной Мьянмы помог команде звёзд АСЕАН обыграть «Манчестер Юнайтед»
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«Манчестер Юнайтед» уступил сборной всех звёзд АСЕАН в товарищеском матче. Встреча прошла в Куала-Лумпуре, Малайзия. Английская команда проиграла со счётом 0:1.

Единственный гол в этой встрече забил Маунг Маунг Лвин, выступающий за «Лампхун Уорриорз» из Таиланда и сборную Мьянмы.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии включает в себя Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

В рамках азиатского турне «красные дьяволы» также сыграют в Гонконге с местной национальной командой, эта встреча состоится 30 мая.

По итогам сезона-2024/2025 «Манчестер Юнайтед» занял 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В Лиге Европы команда дошла до финала, где уступила «Тоттенхэм Хотспур».

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