Геннадий Орлов включил двух игроков ЦСКА в топ главных открытий сезона в РПЛ

Российский комментатор Геннадий Орлов рассказал, какие молодые футболисты Российской Премьер-Лиги его порадовали в прошедшем сезоне.

— Кто из молодых футболистов Российской Премьер-Лиги порадовал в прошедшем сезоне?

— Прежде всего Матвей Кисляк и Алексей Батраков. В последних матчах ЦСКА меня поразил Кирилл Глебов. Он будет открытием. Очень интересный футболист: скорость необыкновенная, крепко стоит на ногах. И это здорово — всё-таки наш парень, российский. У Рашида Рахимова в «Рубине» тоже хороший молодой защитник растёт — Илья Рожков, — сказал Геннадий Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.