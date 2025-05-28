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Геннадий Орлов включил двух игроков ЦСКА в топ главных открытий сезона в РПЛ

Геннадий Орлов включил двух игроков ЦСКА в топ главных открытий сезона в РПЛ
Геннадий Орлов
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Российский комментатор Геннадий Орлов рассказал, какие молодые футболисты Российской Премьер-Лиги его порадовали в прошедшем сезоне.

— Кто из молодых футболистов Российской Премьер-Лиги порадовал в прошедшем сезоне?
— Прежде всего Матвей Кисляк и Алексей Батраков. В последних матчах ЦСКА меня поразил Кирилл Глебов. Он будет открытием. Очень интересный футболист: скорость необыкновенная, крепко стоит на ногах. И это здорово — всё-таки наш парень, российский. У Рашида Рахимова в «Рубине» тоже хороший молодой защитник растёт — Илья Рожков, — сказал Геннадий Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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