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В «Локомотиве» ответили, могут ли позволить себе трансфер Даку за € 10 млн

В «Локомотиве» ответили, могут ли позволить себе трансфер Даку за € 10 млн
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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов и генеральный директор клуба Владимир Леонченко ответили на вопрос, могут ли позволить себе трансфер нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку за € 10 млн.

— Представим, вам говорят: «Даку — 10 миллионов». И Галактионов даёт добро.
Ульянов: На 10 миллионов даёт добро?

— Нет, на футболиста. Игрока за € 10 млн отметаете?
Леонченко: Отметаем сразу, — передают слова Ульянова и Леонченко корреспонденты «Чемпионата» Олег Лысенко и Илья Никульников.

Мирлинду Даку 27 лет, за «Рубин» он выступает с 2023 года. В нынешнем сезоне албанский нападающий забил 15 голов и отдал восемь результативных передач в 26 матчах в рамках Российской Премьер-Лиги.

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