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ФК «Химки» обанкротился и прекратит своё существование — источник

ФК «Химки» обанкротился и прекратит своё существование — источник
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Подмосковные «Химки» обанкротились и прекратят своё дальнейшее существование. Об этом сообщает телеграм-канал «Фабрика Футбола». Источники «Чемпионата» также подтверждают данную информацию.

По информации источника, всех футболистов и работников клуба попросили написать заявления об увольнении по собственному желанию. Игроки уйдут из команды на правах свободных агентов и без выплаты долгов по зарплате. Руководство красно-чёрных посчитало, что будет лишним выплатить долги перед футболистами после невыдачи лицензии для участия в Российской Премьер-Лиге.

По итогам прошедшего сезона подмосковные «Химки» финишировали на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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