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Защитник «Интера» Павар: «ПСЖ» — великий клуб, и он доказывает это уже несколько лет

Защитник «Интера» Павар: «ПСЖ» — великий клуб, и он доказывает это уже несколько лет
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Французский центральный защитник «Интера» Бенжамен Павар высказался о сопернике миланского клуба в финале Лиги чемпионов сезона-2024/2025 «ПСЖ». Напомним, встреча состоится 31 мая в Мюнхене.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ» — действительно великий клуб, и он доказывает это уже несколько лет. Но я думаю, что в этом сезоне команда ещё более стабильна. Этот «ПСЖ» очень сплочённый, с великолепным тренером, одним из лучших в мире, по моему мнению. Его команда играет очень хорошо, за ней приятно наблюдать.

У парижан отличные игроки на каждой позиции. Вплоть до вратаря (Джанлуиджи Доннаруммы. — Прим. «Чемпионата»), которого сильно критиковали, но он сыграл решающую роль. В матче с «Арсеналом» он сделал два сейва за пять минут. Усман [Дембеле] проводит выдающийся сезон, но это неудивительно. Он просто забивает больше голов. Для него это был вопрос уверенности», — приводит слова Павара L'Equipe.

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