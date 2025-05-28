Защитник «Интера» Павар: «ПСЖ» — великий клуб, и он доказывает это уже несколько лет

Французский центральный защитник «Интера» Бенжамен Павар высказался о сопернике миланского клуба в финале Лиги чемпионов сезона-2024/2025 «ПСЖ». Напомним, встреча состоится 31 мая в Мюнхене.

«ПСЖ» — действительно великий клуб, и он доказывает это уже несколько лет. Но я думаю, что в этом сезоне команда ещё более стабильна. Этот «ПСЖ» очень сплочённый, с великолепным тренером, одним из лучших в мире, по моему мнению. Его команда играет очень хорошо, за ней приятно наблюдать.

У парижан отличные игроки на каждой позиции. Вплоть до вратаря (Джанлуиджи Доннаруммы. — Прим. «Чемпионата»), которого сильно критиковали, но он сыграл решающую роль. В матче с «Арсеналом» он сделал два сейва за пять минут. Усман [Дембеле] проводит выдающийся сезон, но это неудивительно. Он просто забивает больше голов. Для него это был вопрос уверенности», — приводит слова Павара L'Equipe.