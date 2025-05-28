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В «Химках» опровергли новость о банкротстве клуба

В «Химках» опровергли новость о банкротстве клуба
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В пресс-службе подмосковных «Химок» отреагировали на информацию о банкротстве команды. Ранее была новость, что из-за долгов красно-чёрные прекратят своё дальнейшее существование.

«Клуб такой информацией не располагает», — сообщили в пресс-службе «Химок» корреспонденту «Чемпионата».

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги подмосковные «Химки» финишировали на 12-й строчке в турнирной таблице и по спортивному принципу сохранили прописку в высшем дивизионы страны. Исполняет обязанности главного тренера красно-чёрных бывший тренер национальной команды Казахстана Магомед Адиев. ФК «Химки» был основан в январе 1997 года.

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