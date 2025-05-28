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Стало известно, насколько фанаты клубов АПЛ довольны сезоном-2024/2025 — The Athletic

Стало известно, насколько фанаты клубов АПЛ довольны сезоном-2024/2025 — The Athletic
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Опубликована статистика, отображающая степень удовлетворённости болельщиков команд английской Премьер-лиги сезоном-2024/2025. Данные привёл сайт The Athletic.

У респондентов было четыре варианта ответа для оценки прошедшей кампании: «очень доволен», «доволен», «недоволен», «очень недоволен».

  • Чаще всего вариант «очень доволен» встречался у фанатов «Кристал Пэлас» (95,2%, 12-е место в АПЛ и победа в Кубке Англии), «Ньюкасл Юнайтед» (93,8%, пятое место в АПЛ, победа в Кубке лиги) и «Ноттингем Форест» (96%, седьмое место в АПЛ).
  • Вариант «доволен» в наибольшей степени оказался подходящим для болельщиков «Эвертона» (76,2%, 13-е место в АПЛ), «Фулхэма» (73,5%, 11-е место в АПЛ) и «Брайтона» (70%, восьмое место в АПЛ).
  • Вариант «недоволен» чаще других выбрали поклонники «Манчестер Сити» (58,8%, третье место в АПЛ), «Ипсвича» (53,2%, 19-е место в АПЛ) и «Вулверхэмптона» (43,2%, 16-е место в АПЛ).
  • «Очень недовольными» оказались болельщики «Манчестер Юнайтед» (88,3%, 15-е место в АПЛ), «Лестер Сити» (84,4%, 18-е место в АПЛ) и «Саутгемптона» (80,8%, 20-е место в АПЛ).
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