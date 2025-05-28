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Геннадий Орлов: Осинькин — прекрасный тренер-воспитатель, такими надо дорожить

Геннадий Орлов: Осинькин — прекрасный тренер-воспитатель, такими надо дорожить
Игорь Осинькин
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Российский комментатор Геннадий Орлов прокомментировал уход Игоря Осинькина с поста главного тренера самарских «Крыльев Советов».

«Жалко, что так получилось. Я-то к Осинькину с огромной симпатией отношусь. Может быть, он и не для решения больших задач, но у него отлично получается создавать команды, где растут футболисты. Сколько футболистов он уже воспитал! Это говорит о тренерском таланте. А в Самаре сейчас такое руководство, недоверчивые менеджеры.

После поражения от «Пари НН» один из директоров говорит, что кому-то из игроков не мешало бы пройти полиграф. О чём это говорит? А что же губернатор при всём уважении не довёл до конца дело, о котором заявлял в прошлом году? Забыл? Это же он говорил, что у него просили 30 миллионов на судей. А Осинькин — специалист, прекрасный тренер-воспитатель. Такими надо дорожить. Он обязательно должен остаться в футболе», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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