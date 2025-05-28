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Агент Артиги рассказал, что грозит «Химкам» в случае невыплаты долгов при банкротстве

Агент Артиги рассказал, что грозит «Химкам» в случае невыплаты долгов при банкротстве
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Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-тренера «Химок» Франка Артиги, рассказал, что грозит подмосковному клубу в случае невыплаты долгов при банкротстве.

«Химки» официально не получили лицензию для РПЛ, а дальше уже всё в плоскости российского законодательства, даже не спортивного. Новость о банкротстве «Химок» для меня такая же, как и для всех.

Что касается выплат Артиге, то, насколько я знаю, в законодательстве есть момент, что при банкротстве должны выплатить зарплату, иначе начинается уголовное преследование. Нужно подробно изучить этот момент, потому что это тоже уже не спортивное законодательство. Завтра уже буду знать. Сейчас всё по-прежнему», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги подмосковные «Химки» финишировали на 12-й строчке в турнирной таблице и по спортивному принципу сохранили прописку в высшем дивизионы страны. Исполняет обязанности главного тренера красно-чёрных Магомед Адиев.

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