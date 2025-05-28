Галактионов сравнил трудности в «Локомотиве» Салтыкова и Сарвели с ситуацией Глушенкова

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сравнил трудности в команде полузащитника Никиты Салтыкова и нападающего Владислава Сарвели с ситуацией экс-вингера железнодорожников Максима Глушенкова, который сейчас выступает за «Зенит».

«Всё то же самое происходило с разными ребятами. К нам пришёл Макс Глушенков из «Крыльев» вместе с Пиняевым. Какие-то игры провёл лучше, какие-то — хуже. Они пришли в 2023 году, Глушенков одно время не имел ярко выраженного места в основном составе. И только когда закрепился, был функционально готов держать уровень интенсивности игры — выстрелил и показал определённый класс. За счёт чего он выделяется и любим болельщиками, — это нестандартность.

Влад Сарвели — то же самое. Ему необходимо время на привыкание к тому, чтобы усиливать по ходу матчей. Никита Салтыков — то же самое. У него в Самаре был отличный отрезок, а после зимы — 0 результативных действий. Дальше он приходит в большую команду, с другим уровнем конкуренции. Потому что когда ты играешь матч в Самаре хорошо или плохо — неважно. Но ты играешь всегда — это одно. А здесь, как мы говорим: «Плохо сыграл — в очередь становись». Тут есть Тикнизян, Самошников, Пиняев, Раков, Батраков, Сарвели, Севикян и Салтыков — другой уровень конкуренции. Это не только тренировочное поле и тренировочная работа.

Никита в этом плане молодец. Он не идёт в микст-зону, а правильно воспринимает ситуацию и трудится. Если бы мы с ним не разговаривали… Наоборот, ежедневные беседы, поддержка и где-то даже напутствие происходит не только от меня, но и от членов тренерского штаба. С ним беседуют. У нас была тренировка перед выездом в Самару, и было игровое упражнение — у Салтыкова всё начинает залетать. Ему Пиняев говорит: «Понимаешь, первый год — адаптация. Во втором — я попадаю под давление определённых футболистов. А в третий год — я раскрепощаюсь. На четвёртый год — у меня попёрло», — передают слова Галактионова корреспонденты «Чемпионата» Олег Лысенко и Илья Никульников.