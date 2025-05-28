«Урал» — «Ахмат»: Секулич оформил дубль и вывел хозяев вперёд

В эти минуты проходит первый переходный матч за право на участие в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются екатеринбургский «Урал» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). На момент написания новости счёт 2:1 в пользу «Урала».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 59-й минуте Мартин Секулич оформил дубль и вывел хозяев вперёд.
Напомним, грозненский «Ахмат» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 14-м месте в турнирной таблице. Екатеринбургский «Урал» стал четвёртым по итогам сезона Мелбет Первой лиги. Победитель этой пары сыграет в следующем сезоне РПЛ, проигравший — в Первой лиге. Ответные переходные матчи запланированы на 31 мая.
- 28 мая 2025
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