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В контракте Тюкавина с «Динамо» отсутствует опция выкупа для российских клубов

В контракте Тюкавина с «Динамо» отсутствует опция выкупа для российских клубов
Константин Тюкавин
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Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что в новом соглашении игрока с бело-голубыми отсутствует опция выкупа для российских команд.

«Костя с пяти лет в «Динамо», поэтому мы с ним обсудили и отказались от отступных для российских клубов. В России рассматриваем только «Динамо», одна жизнь — одна команда», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Тюкавин не выходил на поле с начала марта, в матче Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» форвард получил повреждение передней крестообразной связки правого колена. В прошедшем сезоне Константин провёл за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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