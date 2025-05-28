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«Левников «поплыл». Арбитр Федотов разобрал судейство в 1-м тайме стыка «Урал» — «Ахмат»

«Левников «поплыл». Арбитр Федотов разобрал судейство в 1-м тайме стыка «Урал» — «Ахмат»
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу главного судьи стыкового матча за право играть в РПЛ «Урал» — «Ахмат» Кирилла Левникова в первом тайме.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
28 мая 2025, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
2-й тайм
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 21'     1:1 Секулич – 50'     2:1 Секулич – 59'    

«В эпизоде с красной карточкой игроку «Урала» Сунгатулину, возможно, Левникову показалось, что шипы попали в колено. Плюс футболист «Ахмата» Камилов так за колено держался. Скорость была большая, и Сунгатулин попал на весу. Для меня это даже не жёлтая. Штрафной и штрафной. Вместе шли к мячу, игрок «Урала» в него первым сыграл. Но показал жёлтую и показал, ладно.

Конечно, дальше нужно было показывать вторую жёлтую игроку «Урала» за наступ сопернику на ахилл. Левников стал заложником того, что ошибочно показал красную в предыдущем эпизоде. И решил, что ничего не будет показывать. Хотя это по всем критериям даже не жёлтая, а «оранжевая» карточка.

Что касается эпизода с Адамовым, для меня это 11-метровый, потому что защитник «Ахмата» не играл в мяч. Он просто тянулся, пытался заблокировать его, а рука двигалась сверху вниз, и мяч в неё попал. Это игра рукой. Может, Левникову недостаточно этого видео или он посчитал, что футболист «Ахмата» сыграл в мяч. Или, возможно, что рука шла в опору. Но это не так — Адамов не стелился в подкате. По мне, это неназначение 11-метрового.

Мне кажется, это психологический момент. Левников просто «поплыл». Такое количество походов на VAR — что-то замылилось. Покажи ему сейчас этот момент, и он скажет, что это пенальти. Игра в мяч — это осознанное действие футболиста. Здесь такого не было — это рикошет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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