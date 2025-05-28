Гендиректор «Локомотива» Леонченко сформулировал цели клуба в долгосрочной перспективе

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко сформулировал цели клуба в долгосрочной перспективе.

«Мы понимаем, в какой конкурентной среде мы находимся и сколько остальные команды из пятёрки чемпионата потратили средств на усиление состава. Наша задача – сформировать лидерский костяк на долгие годы. Этот процесс становления мы не до конца закончили. Если в этот костяк будет возможность добавить ещё классных футболистов, в том числе российских – мы их добавим. Для молодых важно, когда рядом появляется мастер на поле.

Мы недавно делали хороший материал относительно выступления молодых игроков до 21 года в РПЛ начиная с 2009 года. Вы знаете, что мы до 2009 года до сих пор не можем добраться при всех санкциях? Всё потому, что не было конкуренции среди молодых игроков. Не надо там по пять-шесть человек, а один-два от нескольких клубов. Был сезон, когда приходилось всего по четыре или пять молодых футболистов на линию. И это кризис, который не на один год, из него очень долго выбираться. Если ты этим системно занимаешься, как это раньше делали ведущие клубы, и у них всех рано начинали играть футболисты. А не потом, когда у тебя два центральных защитника-иностранца и ещё два на лавке сидят. А потом говорят: «Где защитники? Давай, Серёга Игнашевич, помогай на чемпионате мира».

Мы это прошли, когда было много денег. Сейчас постепенно выравниваем эту историю, и нам интересно этим заниматься, а для ребят это амбициозная история. В текущей ситуации другого пути для российского футбола я не вижу. Это наша ответственность за следующее поколение, которое будет играть в российском футболе. Принцип очень простой: если до 19 лет ты заиграл, показал уровень, провёл определённое количество матчей, в хорошем клубе у тебя есть возможности. Если ты этого не сделал – тебя вытеснят. Я же общаюсь со многими, и на наших ребят наконец стали смотреть. Уехали сейчас из «Краснодара» [в Европу], кто-то из «Динамо», пусть кто-то более или менее удачно. Появляется интерес к нашим игрокам, вот что хотел сказать», — передают слова Леонченко корреспонденты «Чемпионата» Олег Лысенко и Илья Никульников.

Напомним, «Локомотив» завершил сезон Российской Премьер-Лиги на шестом месте в турнирной таблице, набрав 53 очка.