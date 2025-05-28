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Экс-гендиректор «Химок» Иванов: футболисты молодцы, что не опустили руки и доиграли сезон

Экс-гендиректор «Химок» Иванов: футболисты молодцы, что не опустили руки и доиграли сезон
Василий Иванов
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Бывший генеральный директор подмосковных «Химок» Василий Иванов высказался о ситуации вокруг команды. Ранее была информация, что «Химки» обанкротились и прекратят своё существование.

«История с «Химками» была ожидаемой. Каждый год были какие-то передряги, задолженности. Всё было делом времени. Расстраивает, что команда завершила сезон на 12-м месте, но не сможет играть в РПЛ. Вопрос по Первой лиге тоже пока открыт. Если не прошли РФС-1, то РФС-2 тоже будет получить непросто.

Не думаю, что у футболистов будет проблема с трудоустройством. Надо отдать им должное, молодцы, что в таких условиях не опустили руки и доиграли чемпионат. Они понимали, что их профессиональная жизнь продолжится вне зависимости от ситуации с клубом», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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