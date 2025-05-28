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Реал Бетис — Челси. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Бетис – Челси: онлайн-трансляция финала Лиги конференций начнется в 22:00

«Бетис» — «Челси»: онлайн-трансляция финала Лиги конференций начнётся в 22:00
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Сегодня, 28 мая, состоится финал Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся испанский «Бетис» и английский «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Тарчиньски Арена» во Вроцлаве (Польша). В качестве главного арбитра встречи выступит Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На стадии полуфинала зелёно-белые прошли «Фиорентину», обыграв итальянскую команду со счётом 4:3 по итогам двух матчей. На аналогичной стадии лондонский клуб победил «Юргорден» со счётом 5:1 по результатам двух встреч.

Турнирная сетка ЛК
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