Экс-тренер «Химок» Черевченко: обидно, что команда вылетела не по футбольным делам

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко отреагировал на информацию, что клуб может прекратить своё дальнейшее существование.

«Расстроило, что «Химки» потеряли статус профессионального клуба. Всё-таки я там работал. Много было проделано работы. Обидно, что вылетели не по футбольным делам. За «Факел» тоже обидно. У них такие болельщики! Но это футбольная жизнь. Всё бывает», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам розыгрыша Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 подмосковная команда заняла 12-е место, заработав 29 очков. В Кубке России коллектив оступился на стадии 1/4 финала Пути регионов.