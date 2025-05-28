Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Химок» Черевченко: обидно, что команда вылетела не по футбольным делам

Экс-тренер «Химок» Черевченко: обидно, что команда вылетела не по футбольным делам
Комментарии

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко отреагировал на информацию, что клуб может прекратить своё дальнейшее существование.

«Расстроило, что «Химки» потеряли статус профессионального клуба. Всё-таки я там работал. Много было проделано работы. Обидно, что вылетели не по футбольным делам. За «Факел» тоже обидно. У них такие болельщики! Но это футбольная жизнь. Всё бывает», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам розыгрыша Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 подмосковная команда заняла 12-е место, заработав 29 очков. В Кубке России коллектив оступился на стадии 1/4 финала Пути регионов.

Материалы по теме
РФС финально отказал «Химкам» в лицензии! Кто займёт их место в РПЛ и что будет со стыками
РФС финально отказал «Химкам» в лицензии! Кто займёт их место в РПЛ и что будет со стыками
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android