Галактионов: Батраков был мальчиком, его никто не знал, а теперь с ним играют персонально

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о результативности полузащитника Алексея Батракова в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Алексей абсолютно не изменился. Адекватно воспринимает всё происходящее, очень трудолюбивый, правильно ведёт себя, прислушивается к советам, к критике, которая есть внутри. Несерьёзно говорить о том, что он сбавил только на основании меньшей результативности. Он показывает хорошее качество игры, по своему видению поля, по работе с мячом, по оценке ситуации, действиям в финальной трети поля.

Его результативность до зимы была, скажем так, выше ожиданий. Последний матч с «Акроном» он тоже провёл прилично. Даже несмотря на нестабильность результатов в этом отрезке, всё равно качество игры было на хорошем уровне. Понятно, что и к нему стали относиться по-другому. Сначала это был мальчик, которого никто не знал. Сейчас это один из лидеров «Локомотива», соперники уделяет ему внимание, иногда перестраиваются так, чтобы с ним действовать персонально. Для него это тоже опыт для дальнейших свершений», — передают слова Галактионова корреспонденты «Чемпионата» Олег Лысенко и Илья Никульников.

В сезоне-2024/2025 чемпионата России 19-летний Алексей Батраков провёл 29 матчей, в которых забил 14 мячей и отметился семью результативными передачами.