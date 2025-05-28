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Деменко: «Зенит» постарается ослабить «Краснодар», будут предложения по Кордобе и Сперцяну

Деменко: «Зенит» постарается ослабить «Краснодар», будут предложения по Кордобе и Сперцяну
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Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко дал комментарий касательно возможной работы «Зенита» во время ближайшего трансферного окна.

«Мы уже видим новости о возможном уходе Медведева из «Зенита». Однозначно, после этого сезона у команды увидим другой состав, хотя точно сохранится этот костяк футболистов. Думаю, продадут россиян, которые сидят в запасе и не играют. Не верится, что в «Зените» будет больше своей молодёжи. Даже когда Галицкий говорил, что хочет увидеть в составе 11 своих воспитанников, я говорил, что это невозможно. Должно пройти лет 30, чтобы только играли свои. Если смотреть на состав «Краснодара», 70% игроков — легионеры.

Мне кажется, «Зенит» постарается ослабить «Краснодар». Возможно, питерцы сделают предложения по Кордобе и Сперцяну. Понятно, что они хотят в Европу, но «Зенит» тоже будет предлагать свои варианты», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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