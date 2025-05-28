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Дубль Секулича принёс «Уралу» победу над «Ахматом» в первом переходном матче РПЛ

Дубль Секулича принёс «Уралу» победу над «Ахматом» в первом переходном матче РПЛ
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Завершился первый переходный матч за право на участие в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Победу одержали хозяева со счётом 2:1.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
28 мая 2025, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 21'     1:1 Секулич – 50'     2:1 Секулич – 59'    

На 12-й минуте полузащитник «Урала» Юрий Железнов открыл счёт, однако после видеопросмотра гол был отменён. На 21-й минуте нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе вывел гостей вперёд. На 50-й минуте форвард «Урала» Мартин Секулич реализовал пенальти и сравнял счёт во встрече. На 59-й минуте Секулич оформил дубль с передачи Ильи Ишкова и установил окончательный счёт в матче — 2:1.

Напомним, грозненский «Ахмат» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 14-м месте в турнирной таблице. Екатеринбургский «Урал» стал четвёртым по итогам сезона Мелбет Первой лиги. Победитель этой пары сыграет в следующем сезоне РПЛ, проигравший — в Первой лиге. Ответные переходные матчи запланированы на 31 мая.

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