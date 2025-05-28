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В РФС дали комментарий относительно будущего «Химок» в РПЛ

В РФС дали комментарий относительно будущего «Химок» в РПЛ
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал вопрос лицензирования «Химок» для участия в следующем сезоне РПЛ.

«В соответствии с решением апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов апелляционная жалоба ФК «Химки» была отклонена, а решение комиссии РФС по лицензированию — оставлено в силе. Таким образом, подмосковный клуб не получит лицензию РФС I категории и не сможет участвовать в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026.

Согласно регламенту Российской Премьер-Лиги, клубы, завоевавшие по спортивному принципу право выступать в чемпионате, но не получившие лицензию РФС I или отказавшиеся от участия, к чемпионату не допускаются.

В подобных случаях решением исполкома (бюро исполкома) РФС с учётом мнения РПЛ и ФНЛ такие клубы могут быть заменены, при этом преимущество имеют клубы, выступавшие в Российской Премьер-Лиге, перед клубами, выступавшими в сезоне-2024/2025 в Первой лиге.

Таким образом, окончательное решение по замене «Химок» в следующем сезоне РПЛ примет исполком или бюро исполкома РФС, принимая во внимание все обстоятельства, в том числе результаты переходных матчей.

Такая норма регламента сохраняет приоритет спортивного принципа, поскольку решение комиссии по лицензированию может быть обжаловано — сначала в апелляционном комитете РФС, а затем, при соответствующих действиях клуба, в Спортивном арбитражном суде (CAS)», — передаёт слова Митрофанова корреспондент чемпионата Валентина Сивкович.

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