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Игорь Черевченко: «Краснодар» был готов к чемпионству

Игорь Черевченко: «Краснодар» был готов к чемпионству
Игорь Черевченко
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Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Черевченко высказался о первом чемпионстве «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге.

«Я давно говорил, что «Краснодар» был готов к чемпионству. Они заслужили! Команда научилась проходить финальные матчи. Ребята ответственные, так что всё заслуженно. Не знаю, останется ли костяк после победы. Это будет решать руководство.

Тут внутренняя кухня, как команда видит свой путь дальше. Посмотрим, какая будет трансферная политика у клуба летом. На «Краснодар» будут теперь настраиваться как на чемпиона», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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